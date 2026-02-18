Diputación de Lleida y UdL crean la Cátedra Ricard Viñes tras el 150 aniversario

La Diputación y la Universitat de Lleida crearán una Cátedra en torno a la figura de Ricard Viñes, de cuyo nacimiento el pasado 2025 se cumplieron 150 años. Pocas semanas después de bajar el telón del Any Viñes, que ha llevado la obra del músico a escenarios de Lleida, Barcelona o París, la corporación provincial y la UdL firmarán próximamente una addenda al convenio que mantienen para la financiación de estudios especializados que incluirá una cátedra para estudiar y divulgar el legado del autor e intérprete leridano. Esta será la decimotercera cátedra en la que colaboran ambas instituciones.

Las primeras doce se presentaron ayer e incluyen disciplinas como el turismo, la economía, la educación, la integración social o la educación en democracia. El convenio implica una aportación de la Diputación de 1.686.000 euros entre 2024 y 2027 y comporta la investigación y la divulgación en distintos campos.

La Cátedra de Turismo de Interior y de Montaña, por ejemplo, presentará próximamente un informe sobre las viviendas turísticas en Lleida y prepara otro sobre la influencia de la inteligencia artificial en la demanda turística, según avanzó Eduard Cristóbal, decano de Derecho, Economía y Turismo y director de la Càtedra. Jordi Garreta, director de la Cátedra de Estudios Socioeconómicos y Despoblación, explicó que en un mes presentan una investigación sobre vivienda en la Lleida rural y preparan otra sobre movilidad en el mismo ámbito. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, señaló que “el conocimiento es la mejor política pública de futuro que podemos impulsar”, mientras que la rectora, Àngels Balsells, dijo que “la UdL se sitúa entre aquellas universidades de tercera generación que trabajan por el compromiso con la sociedad”.

También intervinieron Aida Urrea, directora de la Cátedra de Educación y Adolescencia Abel Martínez; Àngel Blanch, de la Cátedra de Ajedrez y Educación; Marc Ballesté, director de Patrimonio Inmaterial del Pirineo; Isabel del Arco, de Organizaciones y Territorios Saludables y Sostenibles; Ferran Badia, de la Cátedra Joan Oró; Manel Plana, de Empresa Familiar; Carles Alsinet, de Innovación Social; Guillem Roca, del Turó de la Seu Vella; y Paloma de Barrón y Germán París, de Trívium.