Habrá consultas sobre el futuro Parque Natural del Montsec

Alcaldes y representantes de los consells comarcals del Pallars Jussà y la Noguera asistieron ayer en la Casa del Montsec de Àger a la tercera reunión informativa sobre el proyecto para crear el Parque Natural del Montsec. En ella se explicó que el proceso de tramitación incluirá tres procesos participativos en los que la ciudadanía podrá dar su opinión sobre esta iniciativa.

Según la alcaldesa de Àger, Mireia Burgués, todavía no se ha alcanzado el consenso mínimo “del 70%” para seguir adelante con el proceso, durante el que habrá una “consulta pública previa abierta a todos los vecinos”. Será un proceso en el que puedan participar sectores importantes en la actividad económica del territorio, como payeses, ganaderos o representantes del sector turístico, y una última consulta ciudadana antes de que el proyecto entre en fase de información pública.

Por su parte, el alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, explicó que “estamos a favor del proyecto de momento”, pero aclaró que “lo más importante” es que el futuro parque “no condicione a los vecinos” para confirmar si su municipio se decide finalmente por apoyar o no el proyecto.