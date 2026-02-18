Las aves de Ivars se van de Carnaval

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

En el Pla d’Urgell, el Carnaval ha dejado huellas visibles. Algunas son de confeti y otras, literalmente, se han quedado pegadas en las paredes. En Ivars d’Urgell, este año se ha “disfrazado” a los pájaros que protagonizam la Enciclopèdia Mural, formada principalmente por las aves que habitan en el Estany. Así, los dibujos lucieron pequeños detalles festivos, como si el patrimonio pictórico hubiera decidido salir en comparsa, sin moverse del sitio. Después, la fiesta bajó al asfalto y entró en las tiendas. El Rei Carnestoltes “salió a comprar” y los comercios se transformaron en una extensión natural de la fiesta, llevando el ambiente de calle en calle y de escaparate en escaparate, entre saludos cómplices y el desorden alegre que dura lo justo para que el pueblo parezca otro.

La capital, Mollerussa, apostó por la gran escena. La rúa, con pasó por el centro y la avenida del Canal, reunió a una decena de comparsas y más de 700 participantes. Hubo temáticas de impacto visual, de las que se ven desde lejos y se recuerdan al día siguiente: guiños a Thriller y Michael Jackson, una invasión extraterrestre inspirada en la serie V, o un Piratas del Caribe con un barco de grandes dimensiones. En el resto de municipios, la fiesta se organizó a escala de plaza. En El Poal, el programa combinó cena, chocolatada, rúa y comida de hermandad, con premios para Fada de papallones, Coque Conserje y El monjo, y para los grupos Aquarius i Coca-cola y El Ramat del Poal. En El Palau d’Anglesola, la charanga abrió la rúa; el pregón desde el ayuntamiento marcó el inicio del recorrido y el polideportivo acogió merienda, concurso y música nocturna. Y en Sidamon, la plaça Major reunió a las comparsas antes de una rúa recortada por el viento; después, el local de baile sirvió de escenario para coreografías, merienda y premios, en una celebración organizada por la Associació de Dones y el consistorio.