Mejoras en la ronda norte y nuevos resaltes para ganar seguridad

El ayuntamiento de Torregrossa ha completado las obras de mejora en la intersección de la Ronda Nord con el carrer Bell-lloc, una intervención orientada a reforzar la seguridad en un punto con un tráfico elevado, especialmente por la actividad empresarial del entorno. Aprovechando estos trabajos, el consistorio ha extendido las medidas a otros puntos del municipio. En concreto, se han instalado cuatro resaltes nuevos en la ronda Oest y la ronda Sud. “Continuamos trabajando para tener calles más seguras y accesibles para todo el mundo”, remarcó la alcaldesa, Maribel Zamora, que enmarcó estas actuaciones en una estrategia continuada de mejora de la movilidad y la seguridad viaria. Las obras llevadas a cabo han ido a cargo de la empresa de Miralcamp Romà Infraestructures i Serveis.

La alcaldesa también avanzó que el próximo frente de actuación se sitúa fuera del casco urbano, en la red de caminos rurales. “Tenemos cerca de 200 caminos y hay tramos con muchos baches. Llevaremos al pleno de mañana jueves una partida importante, de unos 80.000 euros, para arreglar los más dañados”, explica. El ayuntamiento confía en disponer de nuevas líneas de apoyo de la Diputación de Lleida para impulsar estas mejoras.