Ocho multas por drogas y alcohol en controles en La Seu

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de La Seu d’Urgell han llevado a cabo controles preventivos de tráfico para mejorar la seguridad viaria en la carretera. La iniciativa, que se enmarca en un dispositivo especial coordinado a través del Servei Català de Trànsit (SCT), ha tenido como objetivo principal combatir la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. En el control que se hizo el fin de semana en la capital del Alt Urgell, los agentes denunciaron a un total de 8 conductores por diferentes infracciones. Las pruebas se efectuaron de manera aleatoria a lo largo de todo el día.

Fuentes de la policía catalana explicaron que la campaña, que también se ha hecho en el resto de regiones policiales de Catalunya, ha permitido sensibilizar a los conductores sobre los riesgos y consecuencias del consumo de estas sustancias para reducir así las víctimas mortales y los heridos graves en los siniestros en las carreteras.

El SCT hace también un llamamiento a extremar la prudencia en todos los desplazamientos y evitar el consumo de alcohol y drogas si se conduce. También recuerda que a pesar de conducir con una tasa de alcoholemia dentro de los márgenes legales permitidos, la única tasa segura es 0,0%.