Talento de Ponent en la Trobada Empresarial

Mollerussa volverá a situar el foco en la innovación empresarial con la décima Trobada Empresarial #LleidaDigital, una cita que combinará ciberseguridad, liderazgo e inteligencia artificial y que, sobre todo, dará protagonismo a empresas del territorio que explicarán su trayectoria y las decisiones que las han hecho crecer. En el bloque de casos empresariales participarán el entrevistador Uri Sabat (LFDE, La Fórmula del Éxito), el chef Joel Castanyé (La Boscana), el director de Responsabilidad Social Corporativa Rafel Oncins (Plusfresc), el propietario Àngel Velasco (Torrons Vicens) y el responsable de talleres Josep Esteve (Rodi Motor Services). La idea, según se remarcó ayer, es que “quien es referente en su empresa” comparta aprendizajes con el conjunto del tejido económico, tal y como remarcó la directora de Analític Lleida, Tània Carrobé. El programa contará con la participació de 12 ponentes en total.

El arranque incluirá una intervención sobre ciberataques y ciberseguridad a cargo de Montse Mateu, centrada tanto en la prevención como en la respuesta cuando el incidente ya se ha producido. Después llegará un apartado orientado al mundo de la comunicación y la marca personal con tres perfiles que han convertido su experiencia profesional en divulgación digital: la psicóloga Núria Roure, el comandante de aviación Ramon Vallès y el agricultor Guillem Gómez. En la presentación, Carrobé resumió el enfoque con una idea clara: explicar “cómo una profesión puede estar perfectamente en redes y aprovechar estas herramientas para hacer difusión”.

La agenda continuará con una sesión sobre productividad e inteligencia artificial con Jenny Ramos, seguida de un bloque de IA aplicada de la mano de Eurecat. El tramo final del programa reservará el protagonismo al territorio, con los casos empresariales, y se cerrará con una ponencia de perfil mediático: Uri Sabat compartirá su recorrido desde la radio y la televisión hasta el entorno digital y su proyecto La Fórmula del Éxito.

Narcís Romà, de Xtrategics, remarcó el éxito de la iniciativa, que prevé atraer a medio millar de asistentes. Por su parte, el alcalde, Marc Solsona, reivindicó el acompañamiento de Fira de Mollerussa como apoyo logístico y de recursos al evento que, año tras año, se adapta a los nuevos retos empresariales.