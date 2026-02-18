Una ciudad con 132 pasos de peatones de difícil acceso

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa ya tiene listas las primeras actuaciones incluidas en la inversión de 2 millones de euros prevista en el Plan de Mejora de los Espacios Urbanos, con una primera fase que permitirá movilizar 460.000 euros en mejoras de accesibilidad, aceras, señalización y mobiliario urbano. El alcalde, Marc Solsona, y el concejal de Sostenibilidad, Transición Energética y Obra Nueva, Josep Maria Garrofé, señalaron que la previsión es que los trabajos puedan comenzar durante el mes de junio, con la voluntad de aprobar el proyecto y la licitación de forma conjunta para acortar los plazos de adjudicación. El principal bloque de esta primera fase es la mejora de la accesibilidad, con un proyecto que prevé la reparación y adecuación a la normativa vigente de los 132 pasos detectados en el marco del Plan de Movilidad municipal, para facilitar los itinerarios de personas con movilidad reducida y diversidad funcional. Son barreras arquitectónicas ubicadas en diferentes calles como la avenida Balaguer, el camino de El Palau o la calle Muralla. La inversión estimada es 200.000 euros. En paralelo, se ha encargado el proyecto de señalización vertical, con un presupuesto de 50.000 euros, para reparar o sustituir la señalización existente y renovar los elementos deteriorados con el objetivo de reforzar la seguridad viaria.

El capítulo de aceras concentrará 150.000 euros y el redactado definirá actuaciones destinadas a mejorar la seguridad y la comodidad de paso en distintos puntos del municipio, con especial atención a la carretera N-II, la Avinguda del Canal y el núcleo urbano antiguo. Finalmente, el consistorio ha encargado el proyecto de puesta a punto y renovación del mobiliario urbano, dotado con 60.000 euros, que incluirá bancos, papeleras, pilonas y bandas reductoras de velocidad.

En paralelo, Garrofé subrayó que los proyectos técnicos incorporarán la geolocalización de los elementos objeto de actuación, de forma que el municipio dispondrá de un inventario detallado que facilite la planificación de las obras, el seguimiento de las intervenciones y la gestión del mantenimiento posterior, con el objetivo de que las mejoras no se queden solo en la obra inicial y puedan conservarse en mejores condiciones a medio plazo.