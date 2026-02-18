Una colisión corta 14 horas un carril de la A-2 en El Pla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un accidente entre dos camiones obligó a cortar ayer durante unas 14 horas un carril de la A-2 en Castellnou de Seana. Este incidente se suma a los que ha habido en los últimos días en la autovía en la Segarra (más información en la página 3). El siniestro en Castellnou se produjo a las 2.21 horas al colidir dos camiones por alcance cuando uno de ellos estaba parado en el arcén, según informó Trànsit. Uno de los tráileres acabó volcando en el exterior de la calzada. Los dos conductores resultaron heridos de carácter leve. El siniestro obligó a cortar media hora la circulación en dirección a Lleida y, posteriormente, a cortar uno de los dos carriles. Una incidencia que se mantuvo hasta las 16.00 horas por los trabajos para la retirada de los vehículos y la reparación de la valla por parte de los operarios.

Por otra parte, el Informe de Riesgo de accidentalidad (2022-2024) de evaluación de carreteras iRAP, del que forma parte la Fundación RACE, situa el Eix Pirinenc (N-260) identifica que cuatro tramos de 34,6 kilómetros, presentan un elevado riesgo de accidentes, entre ellos del Alt Urgell y la Cerdanya. En ese período, se produjeron 18 siniestros con seis personas fallecidas y 25 heridas de gravedad.