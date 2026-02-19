SEGRE
última hora

El Govern i els Comuns tanquen un acord per als pressupostos del 2026

Campaña para evitar infracciones de tráfico cerca de los colegios

Uno de los pasos a peatones donde se hará la campaña. - AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Uno de los pasos a peatones donde se hará la campaña. - AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

La Policía Local de Les Borges pondrá en marcha una campaña de sensibilización para reducir los incumplimientos de la normativa de tráfico que se han detectado de forma reiterada en las zonas escolares, en especial a la entrada y salida de los alumnos. En los próximos días los agentes recordarán la normativa a los infractores y a partir del 1 de marzo se procederá a poner sanciones cuando se detecten infracciones cerca de los colegios, según fuentes municipales.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking