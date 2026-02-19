Campaña para evitar infracciones de tráfico cerca de los colegios

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Local de Les Borges pondrá en marcha una campaña de sensibilización para reducir los incumplimientos de la normativa de tráfico que se han detectado de forma reiterada en las zonas escolares, en especial a la entrada y salida de los alumnos. En los próximos días los agentes recordarán la normativa a los infractores y a partir del 1 de marzo se procederá a poner sanciones cuando se detecten infracciones cerca de los colegios, según fuentes municipales.