Carreteras instalará detonadores por control remoto para provocar aludes en la Bonaigua

Un cañón de oxígeno e hidrógeno para provocar avalanchas ubicado en una ladera nevada de Los Alpes. - MND

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Generalitat va a instalar en el Port de la Bonaigua un sistema de detonadores de sonido y fuego por control remoto para generar aludes preventivos en las laderas de la montaña, según han anunciado las consellerias de Territorio y de Presidencia.

Se trata del sistema O’Bellx, fabricado por la empresa francesa MND, con sede central en Sainte-Hélène-du-Lac, cerca de Lyon, y una filial en Alella (Barcelona).

O’Bellx, que lleva años utilizándose en complejos invernales y en redes de carreteras de Europa, Canadá y EEUU, tiene un funcionamiento similar, aunque con diferencias, al de los cañones antigranizo que emiten ondas a distancias kilométricas con la combustión explosiva de gases como oxígeno, hidrógeno y acetileno.

En este caso, se trata de un cañón que proyecta potentes ondas sónicas a corta distancia sobre la capa superior del manto de nieve. El impacto de esas ondas, generadas al detonar una mezcla de oxígeno e hidrógeno, rompe la capa superior de la nieve inestable y susceptible de desprenderse y desata aludes de manera artificial.

Su activación remota reduce el riesgo para las personas encargadas de provocar las avalanchas preventivas frente al de sistemas como la colocación de explosivos, que ha sido el utilizado este invierno para evitar cortes en la carretera de la Bonaigua por aludes naturales.

“Se instalará por primera vez un sistema que desencadena aludes de manera controlada para mejorar la protección de la C-28”, anunció Pedro Malavia, responsable de Actuaciones en la Red Viaria del Pirineo de la conselleria de Territorio. “Se está redactando el proyecto para mejorar la protección ante posibles aludes en la zona del Cap del Port”, que enlaza el Pallars Sobirà y Aran en el término de Alt Àneu, añadió en una jornada sobre la movilidad en el Pirineo organizada por SEGRE.

La previsión es licitar este trimestre los dispositivos para un tramo de 1,7 km (de los puntos 46,6 a 48,38) por tres millones de euros. “Será la primera fase de una serie de actuaciones similares que se ejecutarán anualmente a partir de 2026 y hasta 2030, con una inversión global de 15 millones de euros” para mejorar la protección contra los aludes en el Port de la Bonaigua, concluyó Malavia.

Cañones helitransportables que permiten coordinar 10 fogonazos

Los dispositivos O’Bellx, transportables en helicóptero, se colocan sobre unas columnas con cestos de casi un metro de diámetro. Los soportes se dispersan por la zona en la que se van a provocar los aludes. Los cañones, cuya forma evoca tanto al personaje de cómic Obélix como una campana (bell, en inglés), se retiran para su recarga antes de una campaña o de una intervención. Al ser trasladables, pueden distribuirse según las necesidades. Los dispositivos se comunican con el centro de mando mediante repetidores, y el sistema permite coordinar hasta una decena de explosiones de manera simultánea.