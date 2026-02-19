Dinero de la UE para proteger la biodiversidad del Pantà de l’Arròs

El Pantà de l’Arròs, construido en los años 50, se ha naturalizado desde que quedó sin uso en los 90. - TURISME DE LLEIDA

EDUARDO BAYONA Lleida

El Pantà de l’Arròs de Alcarràs, una balsa de origen artificial de casi 20 hectáreas de superficie, ha entrado finalmente, y a instancias de la organización conservacionista SEO-Birdlife, en el programa Life Humedales, la mayor inciativa de conservación y recuperación de la biodiversidad animal y vegetal que ha puesto en marcha la UE.

La balsa, comunicada con otra cercana de menor tamaño y caracterizada por una amplia franja de cañizar y de juncos que rodea su perimetro interior, se ha ido naturalizando desde que quedó fuera de uso en los años 90 hasta convertirse en un refugio invernal para las aves acuáticas migratorias. Hoy resulta frecuente ver allí águilas, garzas, zampullines, fochas, patos, gallinetas, martines y rascones, entre otros pájaros.

Antes, desde su construcción en los años 50, la balsa había sido una pieza clave de la primera fase del moderno desarrollo agrícola de Alcarràs, ya que su cometido era suministrar agua de riego para las amplias extensiones de arroz que lavaban las tierras del Canal de Aragón y Catalunya que unas décadas más tarde acogerían el desarrollo frutícola de la localidad. De hecho, es una de las primeras balsas de regulación internas del sistema.

El programa Life Humedales, aprobado hace unos días por rel Miteco (ministerio para la Transición Ecológica), nace con un presupuesto de 160 millones de euros ampliable a 270, tiene una previsión de desarrollo de diez años e incluirá en todo el Estado actuaciones en 107 espacios de la Red Natura 2000 que suman 26.100 hectáreas.

Las actuaciones, que comenzarán a desarrollarse en abril, se centran en la mejora del funcionamiento hidrológico y el aumento de la seguridad hídrica ante situaciones de sequía como las de los últimos años, el control de especies exóticas invasoras, el refuerzo y mantenimiento de hábitats y la gestión del carrizal. También prevé actuar sobre la eutrofización, un fenómeno de contaminación por exceso de nutrientes que se da en la balsa.

“Nuestro objetivo es que el programa Life tenga impacto en el territorio. Por eso proponemos actuar en humedales de dimensiones más pequeñas que complementen la iniciativa de la Generalitat”, explica Cristina Sánchez, delegada de SEO-Birdlife en Catalunya. “La propuesta inicial no contemplaba intervenciones en Lleida”, anota.