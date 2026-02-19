El reto de tenerlo todo a 30 minutos

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El consell comarcal del Segrià celebró ayer la segunda edición de la Taula Transversal de Ruralitat, en la que el secretario general para el Reto Demográfico del ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Paco Boya, presentó la nueva estrategia del Gobierno central para combatir la pérdida de habitantes en el medio rural. Una nueva manera de actuar, según Boya, que hace hincapié “en la equidad y la funcionalidad territorial”, y que se articulará a partir de un plan de acción llamado País de 30 minutos. Su objetivo es garantizar que todos los habitantes de las zonas rurales tengan acceso a los servicios básicos y esenciales en un radio de distancia que no suponga más de 30 minutos de desplazamiento sin necesidad de recurrir a su vehículo privado.

En este sentido, Boya destacó que la colaboración entre administraciones será clave, y apostó por que los ayuntamientos “mancomunen servicios para dar respuesta a las necesidades de sus vecinos” en materias como la movilidad y el transporte público. El secretario general para el Reto Demográfico apuntó la puesta en marcha de una nueva línea de ayudas públicas que ayude a crear “una red de transporte para pequeñas distancias” que complemente a la actual, en la que la mayoría de los trayectos son más largos y no responden al objetivo marcado por el ministerio.

Boya, no obstante, remarcó que esta nueva red de transporte de corto alcance “debe diseñarse a la medida de cada territorio y en función de su orografía”, y remarcó “que tendrá que tener en cuenta también la opinión de los vecinos para llegar a consensos” que permitan la colaboración de varios ayuntamientos. Una vez alcanzados estos acuerdos, el Estado aportaría recursos económicos, añadió.

En la misma jornada, a la que asistieron una decena de alcaldes del Segrià, Boya recordó que esta nueva estrategia “también recoge que tenemos que ayudar a los municipios pequeños”, especialmente aquellos que “no disponen del músculo técnico y administrativo suficiente para poder desarrollar proyectos”, y señaló que ya está disponible la nueva convocatoria de subvenciones para financiar proyectos innovadores de transformación territorial.