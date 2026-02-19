La segunda muestra de ‘clics’ espera repetir éxito

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Almenar y la asociación PlayChic de Almenar presentaron ayer la segunda edición de la exposición Almenar té Click, dedicada a los aficionados y coleccionistas de los populares clics de Playmobil, que se podrá visitar a partir de mañana y hasta el domingo en la sala 1 d’Octubre de la localidad. La muestra de este año espera repetir el éxito de la primera edición, por la que pasaron mil personas, y según el vicepresidente de la Diputación, Agustí Jiménez, es “una forma muy viva de dar a conocer Almenar a la gente de fuera”.

Por su parte, los organizadores detallaron que la exposición contará con 17 dioramas, y que habrá actividades y talleres para todas las edades. También se celebrará un sorteo con los lotes entregados por los comerciantes de Almenar, cuya recaudación irá a parar a la asociación contra el cáncer de la localidad.