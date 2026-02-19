Más de medio centenar de libros para la biblioteca

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de cincuenta nuevos libros han llegado para ampliar el fondo de la biblioteca municipal Ferran Sàez Mateu de La Granja d’Escarp. Son historias para todas las edades para aprender y disfrutar de la literatura, según explicaron fuentes municipales. Entre ellos se encuentran las principales novedades de las editoriales tanto en catalán como en castellano.Esta adquisición de ejemplares ha sido posible gracias al apoyo de la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la conselleria de Cultura de la Generalitat, que ha supuesto una inversión de 1.000 euros destinados a “seguir haciendo crecer la cultura en nuestro pueblo”, según las mismas fuentes.

El ayuntamiento de La Granja de Escarp sigue apostando por la lectura y por poner el conocimiento al alcance de todos, por lo que anima a los vecinos a hacerse socios de la biblioteca mediante el carnet que les permitirá llevarse los libros a casa mediante el servicio de préstamo.