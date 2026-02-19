Más hundimientos y reparaciones de urgencia en carreteras por las lluvias

Varias carreteras leridanas sufrieron ayer nuevos desperfectos como consecuencia de las lluvias de las últimas semanas. En Tornabous, el ayuntamiento detectó el martes un socavón de más de 70 centímetros en la carretera LV-3231, en la salida del pueblo en dirección a La Guàrdia. Por su parte, Bellpuig parcheará varios socavones aparecidos en la plaza Ramon Folch y la avenida de les Garrigues. Estos trabajos los llevará a cabo la brigada municipal mientras se redacta un proyecto más amplio para fresar y repavimentar ambos tramos. En Gavet de la Conca, las lluvias han acentuado el movimiento de tierras que desplaza desde hace dos años un tramo de 200 metros de una carretera local que comunica el Pallars Jussà y la Noguera. El ayuntamiento la repara de forma periódica y prevé hacer hoy una nueva intervención. Asegura que la inversión necesaria para una reparación en profundidad excede los recursos del consistorio y pide que la Diputación asuma esta carretera y la incluya en la red provincial.

Por otra parte, operarios del centro de conservación de Carreteras del Estado parchean en el Eix Pirinenc (N-260) entre Pont de Bar y Martinet, en un tramo con la calzada gravemente degradada. Se prevé una mejora más completa de la vía en primavera.