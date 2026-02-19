Minuto de silencio para condenar un crimen machista en Castelló

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, presidió ayer al mediodía un minuto de silencio que se llevó a cabo en la Subdelegación para condenar el asesinato machista de una mujer y su hija en Castelló (más información en la página 25). Con este último caso ya son siete las mujeres asesinadas en España en lo que va año y 1.350 desde 2003, año en que comienza a haber registro de datos. En el acto participó la Unidad contra la Violencia contra la Mujer.