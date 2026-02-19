Ocio para perros y sus dueños

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Les Borges estrena el 27 de este mes su primer espacio de ocio para perros, una zona de 925 metros cuadrados en la que los canes podrán correr, saltar, jugar y disfrutar de una zona de agility en la que las mascotas dispondrán de un recorrido con obstáculos para entretenerse. El espai d’oci caní está ubicado en la zona alta de la localidad, al lado del cementerio viejo y tiene una capacidad máxima para cuatro animales, según explicó la concejala, Ivette Macià. La zona tendrá papeleras con bolsas para retirar excrementos y será obligatorio diluir los orines con agua. En el lugar se ha construido una fuente de dos niveles para que puedan beber perros y personas sin contacto. Esta intervención ha tenido un coste de unos 10.000 euros.

Macià indicó que este espacio está regulado por la ordenanza municipal de tenencia de animales domésticos, que veta que vayan sin correa por las calles de la localidad. Los propietarios de perros deben recoger las deposiciones y aplicar disolvente de orines. “Por eso el consistorio entendió que era una buena idea crear este espacio para la expansión de los animales. Está en un área muy bonita donde está previsto crear una zona verde en un futuro”, remarcóla concejala.

La creación de este espacio formaba parte del programa electoral y del acuerdo de gobernabilidad entre Borges per la Republica (BxR) y ERC, que gobiernan en coalición en la capital de Les Garrigues. “Además, era una demanda tanto de los vecinos propietarios de perros como de los que no tienen mascotas para tener calles limpias. De hecho, esta semana hemos instalado más papeleras con bolsa para retirar excrementos”, indicó Macià.

La inauguración del parque canino servirá de preludio de la segunda edición de la Fira de Benestar Animal, que se celebrará en Les Borges el 28 de este mes y el 1 de marzo. Dará continuidad a la primera edición que se celebró con éxito en noviembre de 2024, ya que la prevista para el año pasado se tuvo que suspender a raíz de la detección de dermatosis nodular contagiosa en ganado vacuno como medida preventiva adoptada por la Generalitat, que comportó la suspensión temporal de ferias y concentración de animales vivos.

El sábado, las actividades comenzarán en la Placeta del Terrall con un canicrós infantil, al que seguirá una exhibición de terapias con perros a cargo de la Associació Recuérdame Alzheimer. Al mediodía se liberará un ave rapaz a cargo del cuerpo de Agents Rurals en colaboración con el Centre de Fauna de Vallcalent. También habrá una charla sobre primeros auxilios a animales de compañía. El domingo 1 de marzo comenzará con un almuerzo solidario al que seguirá la segunda Caminada Canina Solidària. Además, habrá conferencias y paradas de productos para mascotas y de protectoras de animales.