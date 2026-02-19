La provincia de Lleida registró cinco homicidios en 2025, dos más que en el año anterior

El asesinato de un mosso en Lleida a manos de su suegro se produjo en la calle Doctora Castells el 8 de octubre.

La provincia de Lleida cerró en 2025 con cinco homicidios o asesinatos consumados –dos más que en 2024– y con dieciséis tentativas, una menos que el año anterior. Así se desprende del balance de criminalidad publicado este jueves por el Ministerio del Interior, que indica que la demarcación registró 22.382 infracciones penales en 2025, un 2,4% menos. En el caso de la ciudad de Lleida el descenso es todavía más elevado y llega hasta el 4%, con 9.796 infracciones registradas por los cuerpos policiales. En el conjunto de la demarcación destaca una bajada del 5,2% de los delitos contra la libertad sexual (291 casos) y, especialmente, de las violaciones, con 133 agresiones denunciadas en 2025, lo cual supone un descenso del 15,8% respecto a 2024.

Los homicidios o asesinatos consumados en Lleida en 2025 fueron: un presunto parricidio en Els Alamús el 9 de mayo; la muerte de un joven de 18 años apuñalado por un menor en Tàrrega el 21 de agosto; la muerte de un hombre que había sido apuñalado en mayo en Agramunt a raíz de una disputa por un cigarrillo y el asesinato de un mosso en Lleida a manos de su suegro el 8 de octubre.

El quinto homicidio doloso correspondería a la muerte de una mujer en un siniestro vial ocurrido el 21 de mayo en la C-12, en Balaguer. Según la investigación policial, la víctima habría subido contra su voluntad en el vehículo que conducía su pareja, un hombre que fue detenido y encarcelado de forma preventiva.

Más robos violentos y delitos por tráfico de drogas

La estadística del Ministerio también recoge un incremento del 24,8% de los delitos por tráfico de drogas (181) y de un 6,8% de los delitos graves y menos graves de lesiones (283). Los robos con violencia e intimidación conocidos fueron 518, un 10,4% más. Por el contrario, hubo 1.283 robos con fuerza en domicilios, establecimientos e instalaciones, un 11,9% menos.

Los 4.345 hurtos registrados en la demarcación en 2025 supusieron un descenso de casos del 2,4%. Las sustracciones de vehículos se redujeron un 11,1%, hasta las 193. En el ámbito de la ciberdelincuencia, el número de hechos conocidos se situó en los 4.356, un 2,1% más. La inmensa mayoría (4.057) correspondieron a estafas informáticas, un 1,3% más que en 2024.

Los robos con fuerza en domicilios caen casi a la mitad en la ciudad de Lleida

En la ciudad de Lleida las infracciones penales retrocedieron un 4% en 2025 hasta las 9.409. Según la estadística, durante este periodo hubo un único homicidio consumado –la de un mosso en el barrio de Cappont- y once tentativas, tres más que el año anterior. Los delitos contra la libertad sexual registrados fueron 106, un 17,2% menos, de los cuales 46 correspondieron a violaciones, un 19,3% menos. Por otra parte, hubo 96 delitos graves y menos graves de lesiones, un 10,3% más.

Con respecto a los robos con violencia e intimidación el informe señala 394 hechos conocidos, un 2,9% más, y una importante bajada de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con 291 casos (-40,1%). De hecho, los 182 robos con fuerza denunciados únicamente en domicilios suponen una bajada todavía mayor, del 45,5%.

En la capital del Segrià los delitos conocidos de tráfico de drogas fueron 45, un 32,4% más, mientras que los hurtos retrocedieron un 2%, hasta los 2.377, y hubo 91 sustracciones de vehículos (-15,7%). En el ámbito de la ciberdelincuencia, el número de hechos conocidos se situó en los 1.450, un 1,5% menos. La mayoría (1.333) correspondieron a estafas informáticas, un 3% menos que en 2024.