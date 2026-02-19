SEGRE
última hora

El Govern i els Comuns tanquen un acord per als pressupostos del 2026

Ultimátum a la Generalitat para reparar la travesía de la C-233

Baches que hay en la travesía de la C-233 en L’Albagés. - A.L.A.

Baches que hay en la travesía de la C-233 en L’Albagés. - A.L.A.

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

El ayuntamiento de L’Albagés exige al Govern una reparación integral y definitiva del tramo urbano de la C-233 con materiales que garanticen la durabilidad y, en caso de no poder actuar, se le autorice a ejecutar las obras con compensación económica. Señala que si en 15 días hábiles no hay respuesta o actuación efectiva, el consistorio afirma que podría restringir el tráfico por la travesía, ejecutar mejoras de forma subsidiaria y emprender acciones legales.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking