Una treintena de paradas en la VII Fira de l’Oli i la Tòfona de Bellaguarda

La presentación de la Fira de Bellaguarda en la Diputación. - M.M.

Casi una treintena de paradas participarán el próximo domingo en la VII Mostra Gastronòmica de l’Oli i la Tòfona de Bellaguarda. El programa comenzará a las 8 de la mañana con un almuerzo popular. Posteriormente, se abrirá al público el Espai Mercat en la sala polivalente y en el exterior.

En el Espai Cuina, en el obrador agroalimentario Garrigues Altas, se ofrecerán catas de aceite y un showcooking. Como ya es habitual, se hará un concurso de perros tofonaires de la localidad, a cargo de seis productores de trufa de Bellaguarda. Se llevará a cabo en la partida Capdevila al mediodía, según explicó el técnico de desarrollo rural y del sector agroalimentario del consistorio, Andreu Mallada.

El alcalde, Olegari Aberich, añadió que los tofonaires que han puesto riego en sus fincas han tenido éxito, todo lo contrario de los que no lo han instalado. También ha recordado que, aparte de Bellaguarda, otros municipios como La Granadella, Bovera o Vimbodí, también son productores de trufa.

La cooperativa ha producido en esta campaña 250.000 litros de aceite durante la campaña. La garrafa de 5 litros costará 40 euros.