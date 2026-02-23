Adiós a los contenedores

En las dos últimas semanas se han repartido los kits domésticos, entre los que había un total de 8.786 cubos. - LAIA PEDRÓS

Bellpuig encara los últimos preparativos antes de poner en marcha mañana martes el nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta, que se aplicará a las cinco fracciones (orgánica, envases, papel y cartón, vidrio y resto). Con esta medida, el municipio se convertirá en el último del Urgell en sumarse al modelo, y el único que lo hará con separación completa, ya que en el resto de localidades la recogida puerta a puerta solo incluye la fracción orgánica y la de resto.

Durante las dos últimas semanas, el ayuntamiento ha llevado a cabo el reparto de los kits de reciclaje domésticos, que incluyen tres cubos por vivienda —uno para el interior del domicilio y dos para depositar los residuos en la vía pública—, además de bolsas compostables para un año y material informativo. La entrega se ha realizado en el polideportivo. Estaba previsto distribuir un total de 8.786 cubos. Los vecinos consultados reciben el nuevo sistema con expectación, aunque también con algunas críticas.

Entre hoy y mañana, el consistorio procederá a la retirada de los contenedores de las islas en la vía pública, que suman 44 puntos y más de 300 contenedores. Una vez retirados, la recogida puerta a puerta se activará oficialmente mañana con un nuevo calendario: tres recogidas semanales de materia orgánica, dos de envases ligeros y una para papel y cartón, vidrio y fracción resto. Además, los residuos sanitarios textiles se recogerán a diario, y los fines de semana se reforzará el servicio para comercios y establecimientos de restauración, especialmente en lo referente a la fracción orgánica y papel.

El ayuntamiento organizó a mediados de mes tres sesiones informativas: una dirigida a grandes productores e industrias locales y las otras dos a la ciudadanía en general, para explicar el funcionamiento del nuevo modelo y resolver dudas. El objetivo es incrementar la separación de residuos y mejorar el índice de reciclaje, que actualmente se sitúa en un 41%, lejos del 60% que marca la Unión Europea para 2030, mientras que el porcentaje de impropios en la orgánica es de entre un 13 y 19%, cuando se recomienda que sea inferior al 5% para asegurar un compuesto de calidad. Con la implantación del nuevo modelo, Bellpuig también busca poner fin al problema del denominado turismo de basura, que los últimos meses ha provocado un incremento del vertido de residuos procedentes de municipios vecinos en sus contenedores periféricos.

El servicio se ha adjudicado a la empresa Jaume Oró SL, por 4,2 millones y ocho años. Bellpuig tiene desde este año una tasa justa de recogida de residuos con una parte fija de 130 euros (antes era de 100 euros) y una nueva variable de entre 0 y 40 euros, que penaliza según las aportaciones de la orgánica.

El Urgell cierra el 2025 con un índice de reciclaje del 71 por ciento

El Urgell cerró el 2025 con un índice de reciclaje del 71%, muy superior a la media conseguida entre 2009 y 2023, que fue del 32,35%. Eso teniendo en cuenta que diez municipios no se incorporaron a la recogida de basura con el sistema puerta a puerta para dos fracciones hasta el verano. El presidente del consell, José Luis Marín, destacó que “los datos son muy alentadores”. Indicó que los impropios de la orgánica se sitúan por debajo del 2% y que, ahora, el 86,29% de las unidades tributarias del Urgell disponen del kit para el puerta a puerta.