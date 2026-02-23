Bellaguarda celebra una Mostra de l’Oli i la Tòfona de récord

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Bellaguarda celebró ayer la séptima edición de la Mostra Gastronòmica de l’Oli i la Tòfona con un gran éxito de afluencia tanto de público como de ventas, según afirmó el alcalde de la localidad, Olegari Aberich. El evento, que pone en valor los productos más emblemáticos del municipio, contó con casi una treintena de paradas donde se ofrecían productos de proximidad y gastronomía. Este año la producción de aceite ha sido de unos 240.000 litros, y la garrafa de 5 litros se está vendiendo a 40€. La jornada, que se inició a las ocho de la mañana con un desayuno en la cooperativa y una visita a las instalaciones, terminó a mediodía con un vermut musical con Estela y Nil que se alargó hasta bien entrada la tarde. Entre medias, los asistentes pudieron disfrutar de una cata de aceites y trufas o un concurso de perros truferos locales. El acto fue inaugurado por la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, que destacó la actividad trufera al alza como elemento de diversificación del sector primario en Lleida.