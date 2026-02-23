El nuevo centro de alzheimer de Tàrrega ya está operativo y atiende a 64 usuarios

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Después de la inauguración oficial celebrada el pasado 14 de enero con la presencia de la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez, el nuevo centro de día especializado en enfermedades neurodegenerativas Els Pilars, de la Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca (AFATC), empezó a funcionar el pasado 9 de febrero con un total de 64 usuarios.

La directora del centro, Ramona Moix, explicó que los usuarios “tenían muchas ganas de venir” y destacó que las nuevas instalaciones suponen una mejora importante respecto al antiguo edificio. “Ahora todo está en una sola planta, los espacios son mucho más amplios, todas las salas de talleres disponen de luz natural y salida al exterior. Están encantados, y sus familias también”, afirmó.

El centro cuenta con un amplio aparcamiento que facilita la llegada y recogida de los usuarios. De momento, el equipo se reforzará con dos nuevas incorporaciones —un enfermero y un fisioterapeuta— que se sumarán a la plantilla actual de nueve profesionales. Actualmente, el centro dispone de 70 plazas y ofrece talleres de estimulación cognitiva con actividades de memoria, cálculo y manualidades destinados a personas con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson o Ictus, así como seguimiento psicológico y logopedia. Las nuevas instalaciones incluyen también una sala de gimnasia y continuan los talleres de prevención. El objetivo es ir prestando nuevos servicios.

El edificio Els Pilars, cuyo nombre hace referencia a la partida donde se ubica, ha sido fruto de muchos años de reivindicaciones, en especial de la presidenta de la entidad, Teresa Robert. Ha tenido un coste superior a los tres millones, financiado por la Generalitat (2,7 millones), la Diputación de Lleida (400.000 euros) y el ayuntamiento de Tàrrega, que cedió los terrenos —de 3.300 m2— y se encargó de los servicios básicos de agua potable y saneamiento. El nuevo equipamiento, con una superficie construida de 1.126 m2, ha sido diseñado con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.