El teatro amateur vuelve a llenar el Ateneu

El Grup de Teatre BAT inauguró el sábado el 37 concurso de teatro amateur de Tàrrega con más de 300 espectadores en el Teatre Ateneu y la representación de El Tartuf, de Molière, en la adaptación de Frederic Roda —quien fue director artístico de FiraTàrrega en los 90—. La obra, estrenada en 2023 por el grupo Quatre per Quatre por sus 40 años, abrió el certamen. El presidente de BAT, Joan Ribó, se mostró muy satisfecho por la excelente acogida: “Además de los 112 abonos, hemos superado los 300 espectadores en la primera función”. Ribó destacó que “la compañía que ha actuado lleva 4 años interpretando esta obra, pero tenía la espinita de poder venir a Tàrrega”.

El certamen continuará los sábados hasta el 28 de marzo. El 28 de febrero, la Associació Cultural i Recreativa Pere Cot de Tordera presentará el thriller motivacional Carpe Diem, interpretado por ocho jóvenes. El 7 de marzo será el turno del Grup d’Amics del Teatre d’Ullastrell, que pondrá en escena la comedia Baby Shower, protagonizada por seis actrices. El 14 de marzo actuará El Mirall de Blanes con Revers, una comedia musical de creación propia que aborda la menopausia con humor y emoción. Las dos últimas funciones llegarán el 21 de marzo, con Quant temps em queda?, del Grup de Teatre ACR de Fals, con la campaña Cap Cadira Buida, y el día 28 con Els bojos del bisturí, a cargo del Grup de Teatre Faltagent de Fonollosa.