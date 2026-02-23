El vermut entre almendros en flor de Arbeca agota las existencias

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un centenar de personas participaron ayer en la caminata cultural por el término municipal de Arbeca, que combinó la visita a los campos de almendros en flor, campos de cereales y de los olivos de la variedad arbequina. El itinerario fue de nueve kilómetros y culminó en la finca del Pla de l'Alzina, donde se celebró un vermut popular. Una iniciativa organizada por el área de Promoción Económica del ayuntamiento, con la colaboración del consell de Les Garrigues y la asociación de Botiguers Empreses i Comerços d'Arbeca (BEC), que ofrecieron sus productos locales y de proximidad para que los visitantes pudieran degustarlos entre los almendros en flor. El acto estuvo amenizado por música en directo.

El alcalde de la localidad de Les Garrigues, Francesc Roset, destacó el éxito de la convocatoria que reunió a unas 1.800 personas durante la jornada, y la importancia de organizar este tipo de actividades “para dar a conocer el territorio”. “Los almendros en flor son solo el inicio. Arbeca ofrece mucho más y ello se demuestra en este tipo de actos ya que se han agotado todas las existencias que estaban preparadas para la jornada festiva”, dijo. Los visitantes llegaron desde distintos puntos del territorio. Las actividades en torno a la floración en poblaciones de Lleida son cada vez más destacadas y atraen a miles de personas.