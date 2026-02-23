Evacuado al hospital Arnau tras un fuego de vivienda en Golmès

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Dos personas fueron atendidas ayer por un incendio en Golmés, siendo una de ellas evacuada al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a través del 112 a las 5.55 horas. Hasta el lugar se activó una dotación. El fuego quemó parte de la cocina de una vivienda en la avenida de les Colònies y pudo ser apagado en media hora. Después, los efectivos ventilaron el inmueble y lo revisaron para valorar la afectación. Las dos personas que vivían en la casa tuvieron que ser atendidas por el SEM, que informó de que una de ellas fue trasladada al hospital por inhalación de humo.

Por otra parte, hasta seis dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se desplegaron por un incendio en un piso en Rialp. El aviso se recibió a las 5.00 horas en un inmueble de la calle Vall d’Àssua. A causa del fuego, una de las viviendas, en la planta superior, quemó completamente y la estructura quedó afectada, por lo que la arquitecta municipal decretó que no se podía entrar, señalaron desde los Bomberos. El resto de vecinos tuvieron que salir durante las tareas de extinción y cuando estas terminaron pudieron regresar a sus casas. Ninguno de ellos resultó herido. Ayer también hubo un aviso por un fuego de chimenea en Fígols i Alinyà y de una furgoneta la noche del sábado en Torregrossa.

Entretanto, un esquiador fue evacuado al Hospital Comarcal del Pallars en estado leve tras sufrir un accidente en Espot. El aviso se recibió a las 8.34 horas, de que presentaba una lesión en la rodilla en el Refugi de Amitges. Se activó una ambulancia del SEM y el equipo conjunto con los Bomberos.

Por su parte, la Guardia Urbana halló el sábado el cuerpo sin vida de una mujer de 80 años en el interior de una vivienda en la calle Templers. La actuación se llevó a las 20.45 horas, cuando los agentes acudieron al domicilio y hallaron a su inquilina sin vida. Las primeras investigaciones apuntan a que se trata de una muerte natural y se han iniciado las diligencias correspondientes.