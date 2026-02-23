Movilización masiva en La Pobla de Segur contra la recogida puerta a puerta

Cientos de personas salieron ayer a la calle en La Pobla de Segur para protestar contra la implantación del nuevo sistema de recogida domiciliaria de basura que el consell del Jussà ha empezado a aplicar en esta localidad y en los municipios de Talarn, Salàs del Pallars y El Pont de Claverol. La movilización, que reunió según los organizadores entre 700 y 1.000 participantes, recorrió el centro de la localidad desde la estación de tren hasta la plaza de la Pedrera, donde se leyó un manifiesto en el que se pidió la paralización inmediata de este modelo de gestión de residuos.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como Sí al reciclatge, no al porta a porta, y denunciaron que la puesta en marcha del sistema se ha hecho”de forma precipitada, sin consenso ni diálogo”. “Nos sentimos desamparados porque no tenemos contenedores y debemos desplazarnos hasta la deixalleria, a dos km de distancia”, dijo Marina Villa, una de las manifestantes. Sostuvieron que la aplicación del sistema es “ilegal”; ya que la ordenanza que debe regularlo sigue aún en fase de exposición pública, por lo que aún se pueden presentar alegaciones.

Avanzaron que están preparando alegaciones y un recurso contencioso administrativo en el que solicitarán medidas cautelares para suspender la recogida domiciliaria mientras no se alcance un acuerdo y consenso con los vecinos. “No nos oponemos al reciclaje, pero sí a las imposiciones”, insistieron ayer, cuando solicitaron una revisión de la aplicación del sistema, alternativas mientras no se apruebe definitivamente. El sistema se estrenó el pasado 19 de febrero en los cuatro municipios y la oposición vecinal se hizo notar desde el inicio. También Junts solicitó aplazar su implementación, alegando falta de consenso social y la necesidad de adaptar el servicio a las características de cada municipio.