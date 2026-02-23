Primeros visitantes a la Roca dels Bous con las gafas de realidad virtual

La Roca dels Bous de Sant Llorenç de Montgai recibió este fin de semana a los primeros visitantes que pudieron experimentar con las gafas de realidad virtual cómo vivían los neandertales hace 50.000 años. Se trata de la propuesta de Roca dels Bous Immers, la nueva propuesta inmersiva del yacimiento arqueológico, que ha introducido la realidad virtual para hacer que los visitantes se conviertan en protagonistas. Ayer domingo llegaron turistas de Terrassa, Reus atraídos por la experiencia hiperrealista en este enclave pirenaico.

Durante la visita los participantes deben enfrentarse a varios retos como cocinar, hacer fuego o buscar plantas medicinales para salvar vidas. Unos retos que ponen a prueba su ingenio y les acerca a las condiciones de vida del paleolítico. Una de las arqueólogas del yacimiento, Susana Vega, apuntó el gran número de reservas para visitar la Roca durante los próximos fines de semana. El objetivo es ofrecer esta iniciativa virtual de manera permanente a partir de Semana Santa.

El proyecto está impulsado por el Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistoria de la UAB, que también fueron pioneros en musealizar el yacimiento, implantar el uso de pantallas táctiles, recursos digitales, códigos QR y las recreaciones 3D de este yacimiento arqueológico.