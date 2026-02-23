Rosa Boix, cocinera: «Cocinar el Ranxo de Ponts es pura tradición familiar»

¿Cuánto tiempo lleva al frente de la elaboración del Ranxo ?

Hace veinte años que participo en la elaboración del Ranxo, y 18 que soy la jefa del grupo de voluntarios y cocineros que hacen posible este ágape. Antes estuve dos años ayudando como pinche de mi madre, Adoración García. De ella aprendí todo lo que ahora intento transmitir al resto de compañeros voluntarios.

¿Llegó para liderar el equipo por tradición familiar?

Tomé el relevo de mi madre y ya me quedé. Siempre decía que como mucho estaría cinco años, pero ya ves, sigo aquí después de dos décadas. El Ranxo tiene algo que engancha. Le pasó a mi madre y también me pasa a mí. No sé explicarlo.

¿Hasta cuándo piensa continuar?

Uf, ya no puedo más. Tengo 66 años, y el cuerpo no aguanta igual que cuando tenía 45. Aunque no lo parezca, estar aquí cada año con este ritmo y en tan poco tiempo requiere mucha fuerza física y aguante. No obstante, lo hago por voluntad y por un amor incondicional al pueblo de Ponts. Si no fuera por eso, ya habría dicho basta hace años.

¿Habrá relevo cuando decida dejarlo?

Sí, de momento tengo a mi sobrina. Me ha dicho que seguirá, y espero que continúe con esta tradición “familiar”. La veo involucrada y lo principal es que le guste disfrutar de todo el proceso, del olor y las vivencias que te quedan grabadas durante la jornada, porque si no te gusta, no funcionará.

¿Qué significa para usted el Ranxo?

El Ranxo es la fiesta del pueblo. Una celebración que amamos con toda nuestra fuerza. Hay muchísimo trabajo y hago un gran esfuerzo, pero es muy agradecido y bonito recibir la respuesta de la gente. Mira: todos están contentos, todos disfrutan. Eso lo compensa todo.

¿Cuál es el secreto del sabor tan especial de este plato?.

Los ingredientes son importantes. Pollo, gallina, huesos, patata, fideos, butifarra... Pero el secreto está en la cocción en fuego de leña y en las calderas de cobre. Ah, y el humo, claro. Se nota en el sabor, y este año se notará seguro.

¿Se ha puesto fecha para dejarlo?

Cinco años. Bueno no lo sé. No pienso en cuándo debo dejarlo. Quiero disfrutar cada año de estos momentos únicos que me da elaborar Ranxo.