El SEM reubica provisionalmente en la Seu d'Urgell una de las bases de sus tres helicópteros disponibles

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha rescindido el contrato con la empresa Eliance en virtud del cual esta firma gestionaba dos de los cuatro helicópteros que incluye el sistema sanitario público catalán, con base en Girona y en Móra d'Ebre. El Departamento de Salud ha expuesto las "dificultades" de Eliance para cumplir un contrato que "establece la obligación en sustituir los aparatos cuando estos entran en mantenimiento o se produce una incidencia técnica". El SEM ha aprobado un contrato de urgencia para ceder los dos helicópteros a SAF, que de esta manera pasa a encargarse de los cuatro aparatos. La decisión ha entrado en vigor este lunes.

Así pues, a partir de este lunes SAF ha empezado a operar el tercer helicóptero medicalizado, el que tiene base en Girona, y ha empezado la contratación y formación de los profesionales necesarios para iniciar el servicio con el cuarto aparato. Salud prevé que la nueva aeronave pueda empezar a operar en pocas semanas, durante el mes de marzo.

Hasta la puesta en marcha del cuarto helicóptero, el SEM ha anunciado que desplegará un dispositivo de contingencia que prevé la reubicación estratégica de los tres que están operativos, además de un refuerzo terrestre con ambulancias medicalizadas adicionales. Así, hasta disponer del cuarto helicóptero, los tres disponibles se situarán en la Seu d'Urgell (en vez de la base habitual de Tremp), Girona y Reus. Este movimiento, afirma el Departamento, "permitirá garantizar la asistencia a las zonas más alejadas del territorio".

Salud añade que, en paralelo, el SEM iniciará una nueva licitación para la adjudicación definitiva del servicio de los cuatro helicópteros medicalizados en Catalunya, que se prevé que se pueda poner en marcha durante 2027.