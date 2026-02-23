Siete años de Tres Tombs en la Figuerosa con unos cincuenta tractores

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Casi medio centenar de tractores, entre los que había auténticas piezas de museo, participaron ayer en la fiesta de los Tres Tombs de la Figuerosa, que organiza desde hace siete años la asociación cultural La Fonteta. La fiesta comenzó a primera hora de la mañana con un desayuno popular entre todos los tractoristas participantes y a las 12 empezaron los Tres Tombs por las calles de este núcleo de Tàrrega. También hubo una comida y el sorteo de la Llumineta entre todos los participantes.

El buen tiempo primaveral atrajo más público del habitual a la fiesta. Fueron muchos los que aprovecharon para salir a ver los Tres Tombs y tomar el vermut en la céntrica plaza de la Font. Los tradicionales Tres Tombs contaron con la presencia de la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan, y el presidente del consell del Urgell, José Luis Marín.

La organización puso de relieve esta cita para los amantes de la tradición y la maquinaria agrícola a la vez que mostró su apoyo al sector agrario en unos momentos muy difíciles.