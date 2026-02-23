Siete espectáculos de música y teatro en el ciclo Brots

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Agramunt presentó la semana pasada la octava edición del ciclo de artes escénicas y musicales Brots, que este 2026 ha programado siete espectáculos, apostando por la calidad y la diversidad artística.

Con el objetivo de acercar las artes escénicas a los jóvenes, el Brots se ha sumado a Plançó con Ragazzo de Lali Álvarez, una propuesta teatral reivindicativa que cuestiona la responsabilidad colectiva desde la historia de un joven y que inaugurará el ciclo el próximo 6 de marzo. Las otras propuestas son el Quartet Mèlt y la Cobla La Principal del Llobregat (21 de marzo), la comedia El parc de Aquitània Teatre (10 de abril), el espectáculo sincero, profundo y cargado de humor Les mares de Cal Tet Produccions (25 de abril), el divertido espectáculo War Baby de Yllana (9 de mayo) y el teatro de máscaras André y Dorine a cargo de Kulunka Teatro (24 de mayo). Además, se ha programado un espectáculo de teatro familiar para los centros educativos de Agramunt, Tumbalafusta, para el 16 de abril.

Entradas ya disponibles en www.agramunt.cat y en la oficina de turismo.