Unas 300 personas salen a la calle en Tàrrega en memoria del joven asesinado de 18 años y piden cambiar la ley del Menor

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

”Justicia para Juan", “No es un caso aislado”, “Queremos barrios seguros” o “La ley del Menor no puede seguir así” fueron algunos de los lemas que se proclamaron el sábado por las calles de Tàrrega durante la manifestación en la que participaron unas 300 personas para pedir justicia por Juan, el joven de 18 años asesinado hace seis meses por un menor de 17, y reclamar la reforma de la Ley del Menor.

Silvia Guerrero, madre del joven asesinado el pasado 21 de agosto, reclamó “un cambio en la ley; no puede ser que por ser menor, por un asesinato te caigan solo 8 años de prisión. Al final, el delito es el mismo”.

De hecho, impulsó una recogida de firmas en change.org que ya suma 62.000 apoyos. Guerrero reconoció que “el camino no está siendo fácil, pero a mi hijo no le gustaban las injusticias y creo que, si la víctima hubiera sido un amigo suyo, estaría haciendo esto y más. Pienso que hago lo correcto por él”.

La manifestación empezó frente al edificio situado en la calle Sant Pelegrí número 89, en cuyo portal fue asesinado Juan. Allí, su madre leyó un emotivo discurso en su memoria. Con pancartas, gritos, silbatos y tambores, los manifestantes recorrieron la calle hasta llegar al Pati, donde Guerrero leyó otro manifiesto de agradecimiento a todas las personas que la han acompañado durante estos seis meses.

La marcha continuó por la calle del Carme hasta la plaza Major, donde los participantes formaron un gran corazón y escribieron el nombre de Juan en el centro con claveles blancos antes de guardar un minuto de silencio en su recuerdo.