Arranca la construcción del nuevo colegio de Primaria de Castellnou de Seana

Las obras del nuevo colegio de Primaria de Castellnou de Seana ya han comenzado y avanzan prácticamente en paralelo a la recta final de las del refugio climático que el municipio construye junto a la zona deportiva. El alcalde, Andreu Balagué, destacó la coincidencia de ambos proyectos como un hito para el consistorio, al tratarse de dos actuaciones largamente esperadas que progresan a la vez en un mismo entorno.

El nuevo centro se ejecutará mediante módulos prefabricados fijos, un sistema que, según el alcalde, ofrece prestaciones equivalentes a una escuela convencional. El objetivo, añadió, es que el alumnado pueda estrenar las nuevas instalaciones el próximo curso, de acuerdo con la planificación comunicada por el departamento de Educación. Los primeros trabajos incluyen la construcción de bases, instalaciones y la urbanización del patio para la implantación de los módulos, con un presupuesto de 311.882 euros. Balagué subrayó que este modelo de “escuela modular fija” se diferencia de los módulos provisionales habituales y puso como ejemplo la escuela de Àger, que visitaron como referencia. “Tiene condiciones magníficas. Una vez dentro, no sabes si estás en una escuela de obra o de módulo”, remarcó.

El alcalde enmarcó la actuación en el resultado de un trabajo conjunto con la administración educativa. “Ha habido un esfuerzo de todos. La gente que vino a ver la escuela actual salió muy concienciada de que se tenía que cambiar”, aseguró, y destacó la “predisposición” del departamento desde el inicio.

En cuanto al refugio climático, Balagué recordó que se concibe como una gran zona cubierta destinada a proteger del sol y a facilitar actividades durante buena parte del año. Bajo la estructura se podrán organizar propuestas deportivas y de ocio, desde jugar a fútbol o baloncesto hasta actividades más tranquilas. El alcalde apuntó, además, que el equipamiento puede ayudar a resolver una carencia municipal: la falta de un gran espacio cubierto para actos y celebraciones.

Finalmente, avanzó que existe el compromiso de que el edificio escolar actual pase a ser de titularidad municipal, lo que abre la puerta a nuevos usos, como disponer de espacios para asociaciones o una gran sala de plenos.