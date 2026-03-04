Denuncian ruidos y vibraciones de un generador en una antena de telefonía

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Vecinos de las calles Verge de Montserrat y Balmes denuncian desde hace años molestias por el ruido y las vibraciones de un generadoren el edificio donde se alza una torre de telefonía móvil. Una de las viviendas afectadas es la de Lluís Robles, quien asegura que el motor se activa de forma imprevisible, tanto en horario diurno como nocturno, y que en periodos como Navidad y enero llegó a ponerse en marcha con mucha frecuencia, incluso con episodios de funcionamiento continuado durante horas. Subrayó que esto le impide descansar con normalidad. “Parece que lo tenga en casa”, sostiene, y reclama medidas para reducir el impacto de esta instalación, como mejorar el aislamiento o revisar el equipo. El afectado afirma que ha llamado en numerosas ocasiones a la Policía Local, que en alguna visita habría comprobado la intensidad del ruido. También ha registrado un escrito en el ayuntamiento para pedir una intervención técnica y mediciones. Según explica, entiende que exista un generador para garantizar el servicio cuando hay bajadas de tensión o fallos de suministro, pero considera “anormal” tener que soportar vibraciones y un zumbido constante a cualquier hora sin que, dice, se haya aportado una solución definitiva.