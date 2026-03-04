Detenidos por 6 robos en casas y locales de Agramunt

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra, con la colaboración de la Policía Local de Agramunt, detuvieron la semana pasada a dos jóvenes de 18 y 21 años como presuntos autores de seis robos con fuerza en esta localidad del Urgell. Las detenciones son el resultado de una investigación iniciada en septiembre del año pasado al tener conocimiento de varios robos en segundas residencias, viviendas sin uso y establecimientos del Centro Histórico, como avanzó SEGRE el pasado 13 de febrero.

Agentes de la Unidad de Investigación de Cervera llevaron a cabo unas pesquisas que permitieron identificar a cuatro individuos como presuntos autores de hasta seis robos con fuerza cometidos hasta hace unos días. Hubo asaltos en tres segundas residencias de las calles Raval de Sant Francesc y Estudis Nous, un robo en un local de la calle Baixada Mercadal y otros dos robos en un local de la plaza Mercadal. Tres de ellos se cometieron después de que los ladrones escalaran hasta el balcón de las viviendas. Los delincuentes sustrajeron joyas, aparatos electrónicos y ropa, entre otros objetos. Finalmente, el martes y el miércoles de la semana pasada detuvieron en la calle Sió de Agramunt y en la calle de la Pau de Tàrrega a dos de los sospechosos. La investigación sigue abierta para detener a los otros dos implicados.