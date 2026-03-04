Educación da solo una línea de I3 al Gaspar de Portolà de Balaguer

Educación confirmó que para el próximo curso 2026-2027 solo se oferta una de las dos líneas de I3 en el colegio Gaspar de Portalà de Balaguer, en el proceso de preinscripción que comienza hoy para Infantil y Primaria, y el viernes para la ESO. La conselleria precisó, sin embargo, que se trata de una oferta inicial y provisional, y que podría habilitarse una segunda línea si la demanda “lo justifica”. En Balaguer hay cuatro grupos de I3 en las escuelas públicas (una por centro) y tres en los centros concertados.

Según los datos del departamento, el próximo curso en las comarcas de Lleida habrá 133 grupos de I3, y 138 grupos para la ESO.

Asimismo, ERC ha presentado 16 preguntas escritas al Govern y ha trasladado el cierre de la línea de I3 de Balaguer al Parlament remarcando que el Gaspar de Portolà es el centro público con más demanda de la capital, y alertan de que la planificación actual podría dejar en desventaja a la escuela pública. El portavoz republicano en Balaguer, Kevin Bruque, denunció que el cierre de una línea responde a una “decisión política” e instó a la conselleria a “revertirla”. ERC hizo un llamamiento a las familias para que inscriban el Gaspar de Portolà como primera opción en la preinscripción, reivindicando la defensa de la escuela pública como eje del sistema educativo de la capital.