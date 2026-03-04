Govern y Segarra-Garrigues pactan rebajar el precio del agua un 20%

Los regantes del Segarra-Garrigues han logrado rebajar el precio del agua para esta campaña, al menos, la parte variable de la factura, entre 0,0326 y 0,0338 euros el metro cúbico, lo que representa entre un 20 y un 34% menos. El agua costará este 2026 de 0,1241 a 0,0975 euros el metro cúbico, según la tarifa escogida por el regante. Teniendo en cuenta que las dotaciones de agua pueden ir de los 6.500 metros cúbicos de agua por hectárea y año a los 1.500 (es el caso del riego de apoyo), la factura podrá rebajarse de 200 a 50 euros al año, aproximadamente. No obstante, la cuota fija se incrementa un 2,9% por la actualización del IPC sobre la tarifa actual, que es de 108 a 139 euros en la primera opción y de 230 en la segunda, con lo que quedará en 111 a 143 euros o bien en 236 euros por hectárea.

La conselleria de Agricultura arguyó que esta rebaja es posible por el descenso del precio de la electricidad y la amplación de la zona regada desde l’Albagés, que reducirá costes energéticos por los bombeos de agua desde el río Segre. Esta ampliación está pendiente de una obra de conexión. El presidente de los regantes, Josep Maria Jové, aplaudió la rebaja y confió en negociar también una reducción de la tarifa fija más adelante. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, emplazó a los regantes a aprovechar los nuevos precios para ampliar la adhesión de hectáreas al regadío. La reducción del coste del agua ha sido reivindicada tras constatar, incluso en las asambleas de regantes, que muchos cultivos son inviables con los precios actuales. El Segarra-Garrigues riega ahora 13.981 hectáreas y podrían hacerlo 27.984. Agricultura calcula que entrarán en riego 1.500 esta campaña.