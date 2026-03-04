Grave un chófer al volcar un camión en un camino municipal de El Cogul

Un chófer resultó herido grave ayer por la mañana al volcar el camión que conducía en un camino municipal de El Cogul. El siniestro ocurrió a las 8.16 años cuando el camión se salió de la vía y acabó volcando lateralmente en una vía asfaltada que comunica esta localidad de Les Garrigues con Castelldans. Al lugar acudieron dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, patrullas de los Mossos d'Esquadra y dos ambulancias del SEM.

El camionero pudo salir por su propio pie y presentaba policontusiones. Tras ser atendido in situ, fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova con pronóstico grave, según informó el SEM. Además, por la tarde se cortó durante varias horas el camino para que una grúa de grandes dimensiones retirara el camión.

El siniestro provocó quejas en la localidad. Por una parte, el ayuntamiento reclamó la construcción del Eix de Les Garrigues porque la vía en la que se produjo el accidente es de titularidad municipal y apenas cuentan con una partida anual de 20.000 euros para el mantenimiento de los caminos. Además, fuentes municipales explicaron que muchos camioneros utilizan este camino porque se recorta mucha distancia entre Les Borges y Lleida. Por otra parte, vecinos criticaron que la circulación de camiones por este camino es continuo. Añadieron que es una vía estrecha y el pavimento está en muy mal estado por el frecuente paso de tráfico pesado.

Por otra parte, una ciclista resultó herida leve en un accidente en Sant Martí de Riucorb.