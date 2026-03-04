Moción de censura en Tàrrega de Junts y la CUP para destituir al gobierno de ERC y el PSC

Junts y la CUP, con 11 ediles y ahora en la oposición, votaron en contra del presupuesto del 2026. - LAIA PEDRÓS

Junts y la CUP presentaron ayer una moción de censura en el ayuntamiento de Tàrrega para desbancar a la actual alcaldesa republicana, Alba Pijuan, y al gobierno local en minoría de ERC y PSC. El pacto prevé dar la alcaldía a Rosa Maria Perelló (Junts), que ya estuvo al frente del consistorio entre 2011 y 2019. Laia Recasens (CUP) será la primera teniente de alcaldía, configurando así un liderazgo compartido.

El acuerdo entre las dos formaciones en la oposición llega después de que rechazasen aprobar el presupuesto de 2026 en el pleno del pasado febrero y que la alcaldesa se sometiera a una cuestión de confianza para tratar de sacarlo adelante. Pijuan no la superó, pero someterse a ella suponía la aprobación automática del presupuesto salvo que la oposición presentase una moción de censura.

Junts y la CUP explicaron que la decisión de relevar al gobierno “es consecuencia directa del bloqueo político generado por un gobierno incapaz de articular una mayoría, aprobar el presupuesto mediante el diálogo y establecer un marco estable de gobernabilidad”.

Junts prevé asumir las áreas vinculadas a Alcaldía, Urbanismo, Feminismos, Acción Social, Comercio y Gestión Económica. Por su parte, la CUP gestionará Servicios Municipales, Transición Energética, Vivienda, Participación y Cultura. También asumirán una nueva concejalía de Lengua.

Los promotores de la moción de censura afirmaron que, pese a estar en extremos opuestos del espectro político, han dado prioridad a la estabilidad institucional de Tàrrega. “Se abre una nueva etapa de trabajo conjunto, de liderazgo compartido y de compromiso con el futuro del municipio”, apuntaron.

Aseguraron que la transparencia será un eje central, con una agenda abierta, mecanismos de rendición de cuentas y una comunicación institucional plural y compartida. También reforzarán la participación ciudadana y el papel de las entidades, recuperando espacios de diálogo e impulsando una relación directa.

Otro eje de su acción, explicaron, será reforzar los servicios públicos: anunciaron un plan de mantenimiento, limpieza y accesibilidad; la finalización del alumbrado led; mejoras en movilidad a pie y en bici, y un modelo energético sostenible y arraigado en el territorio. La vivienda será una prioridad, con inversiones para ampliar parque público, impulsar la rehabilitación y desplegar un plan local de vivienda. También prometen mayor proximidad, la municipalización del Teatre Ateneu, el refuerzo cultural y patrimonial, una plataforma de comercio electrónico local y una apuesta por una ciudad cohesionada socialmente, con más servicios y derechos.

Un consistorio en minoría desde el pasado verano

ERC y PSC gobiernan en minoría en Tàrrega desde el pasado verano con 6 ediles, cuando la CUP (con tres concejales) rompió el pacto por discrepancias sobre la futura gestión del agua. El gobierno llevó al pleno del 19 de febrero el presupuesto para 2026, que no prosperó por los votos en contra de Junts y la CUP. Se trataba de unas cuentas récord de 24,3 millones.Para evitar que la ciudad quedase paralizada —ya que sin presupuesto no se pueden realizar nuevas inversiones ni otorgar subvenciones a entidades—, la alcaldesa, Alba Pijuan, se sometió a una cuestión de confianza el día 25, que tampoco prosperó. Esto abrió un periodo de un mes en que la oposición podía construir un gobierno alternativo mediante una moción de censura o, en caso contrario, el presupuesto quedaría automáticamente aprobado.Pijuan es alcaldesa de Tàrrega desde 2019, inicialmente con mayoría en un tripartito de izquierdas (ERC, PSC y CUP) hasta su ruptura el pasado verano. Por su parte, Junts, con ocho ediles, ha sido la fuerza más votada en las dos últimas elecciones municipales.