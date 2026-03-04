Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan (ERC), ha cargado esta tarde contra el pacto de gobierno entre Junts y la CUP que ha calificado de “contranatura, entre dos partidos que están a la antítesis, la extrema izquierda con la derecha más tradicional que viene condicionado por la voluntad de volver a recuperar el poder que nunca se ha asumido que se ha perdido.”

Pijuan se ha mostrado convencida que “este pacto no dará la estabilidad que necesita la ciudad”. También ha defendido la gestión de su gobierno (ERC y PSC) y ha criticado el bloqueo del presupuesto más elevado de la historia de Tàrrega por la oposición.

Pijuan ha manifestado “estar muy agradecida en mi ciudad por haberme hecho confianza y haberme apoyado” y ha reiterado su voluntad de continuar trabajando “con política constructiva y positiva”.

Según la actual alcaldesa, “en la vida y a la política hay dos maneras de hacer: construyendo o bloqueando y desgastando”. Pijuan ha definido el futuro gobierno como “una extraña pareja con dos modelos de ciudad completamente diferentes”.

La alcaldesa ha destacado que “con la salida de la CUP del gobierno a finales de julio, pasamos en gobierno en minoría con 6 regidores saliendo adelante la tarea de gobierno asumiendo más responsabilidad y elaborando un presupuesto expansivo, el más alto de la historia, con más de 24 millones de euros”. Pijuan ha recordado que “desde septiembre que intentamos negociar el presupuesto con la CUP y desde octubre con Junts, sin voluntad por parte de ellos”.

El gobierno llevó al pleno del 19 de febrero el presupuesto para el 2026, que no prosperó por los votos en contra de Junts y la CUP. Entonces, la alcaldesa, Alba Pijuan, se sometió a una cuestión de confianza el día 25, que tampoco prosperó. Esto abrió un periodo de un mes en que la oposición podía construir un gobierno alternativo mediante una moción de censura o, en caso contrario, el presupuesto quedaría automáticamente aprobado.

Pijuan es alcaldesa de Tàrrega desde el 2019, inicialmente con mayoría en un tripartito de izquierdas (ERC, PSC y CUP) hasta su ruptura el verano pasado.