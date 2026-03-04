Segundo invierno con más lluvia en Lleida en 114 años

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La ciudad de Lleida ha vivido un invierno atípico tanto por la lluvia que ha caído entre diciembre y febrero, como por las temperaturas que se han registrado durante estos últimos tres meses, más calidas de lo normal. En el caso de las precipitaciones, el registro no tiene nada que ver con el de hace solo un año, cuando solo se recogieron 13 litros por metro cuadrado. Doce meses después, la cifra ha crecido hasta los 186, la segunda más alta en 114 años, solo superada por los 213 l/m2 que se recogieron en el invierno de 1995 y 1996.

Según datos de AEMET, la capital del Segrià registró 12 días con precipitaciones en diciembre de 2025 en los que se acumularon 43,7 litros/m2, mientras que en enero llovió un total de 19 días (106,5 l/m2) y nevó durante la mañana del 5 de enero acumulándose 3 centímetros. En febrero llovió en 9 de los 28 días y se recogieron 35,8 l/m2.

Paralelamente, sin embargo, la temperatura media en la ciudad de Lleida durante estos tres mismos meses ha llegado a los 8,3 grados, lo que ha convertido este invierno en el segundo más cálido de los últimos 87 años, solo superado por los registros de 1989 y 1990. Estos datos suponen una media de 1,9 grados superior a la de los últimos 30 años, destacando especialmente el registro promedio de febrero, 3,1 grados más alto que la media histórica. También ha sido el segundo invierno con menos heladas: solo 10 días, cuando la media histórica es de 32.

Estos datos coinciden con los del resto de Catalunya, que ha vivido uno de los periodos invernales más lluviosos y también más cálidos de las últimas décadas. Los registros de lluvia superan incluso a los del invierno de 2019-2020, cuando Catalunya sufrió la acción de la borrasca Gloria.

En relación a la temperatura, este invierno solo se puede considerar normal en el Pirineo, el Prepirineo y zonas elevadas, ya que en el resto de Catalunya ha sido cálido tras un diciembre con temperaturas superiores a las habituales, un enero normal y un febrero muy cálido.