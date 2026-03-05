Comienzan las obras de restauración del castillo de La Floresta tras años de demora

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Tras años de demora, han comenzados las obras para rehabilitar el castillo de La Floresta, centradas en el derribo de una estructura añadida el siglo pasado y utilizada desde entonces como alojamiento. Estaba situada en la fachada posterior del edificio y en los años 80 fue la vivienda del escritor y pensador alemán Diether Rudloff. Tras morir, se convirtió en estancia turística, según fuentes municipales. El proyecto de reforma contempla una ayuda de 1,8 millones de la UE, condicionada a la supresión de usos destinados a acoger turistas y de cualquier otra actividad comercial.

El derribo o conservación de esta estructura motivó controversia el pasado verano. Según los técnicos, era una construcción de baja calidad con varias patologías, por lo que también era inviable mantenerla. El proyecto fue aprobado en agosto de 2025, en una sesión tensa donde fue precisa la presencia de los Mossos, aunque las ayudas de la UE llegaron el año anterior. En el proceso de exposición pública se presentaron numerosas alegaciones, algunas del propio equipo de gobierno, lo que ralentizó la tramitación hasta el punto que hizo peligrar la subvención de Europa. Esta posibilidad motivó la creación de un movimiento vecinal que reclamó agilizar la intervención.

La demora en las obras del castillo fue una de las causas que llevó a Junts a presentar una moción de censura contra el entonces alcalde republicano, Ignasi Arrastia, con el apoyo de un concejal de ERC, que dio la alcaldía a Arnau Salat. El nuevo primer edil se comprometió a solventar la crispación municipal. Fuentes del equipo de gobierno actual de Junts remarcaron que el proyecto inicial contemplaba una zona de alojamiento y de restauración anuladas por las condiciones de la UE. La única fuente de ingresos será el cobro de entradas para ver la fortaleza. Se han hecho mejoras en el interior y prospecciones arqueológicas para determinar la antigüedad de pinturas.