El conductor de un autobús pierde el conocimiento y se estampa contra un restaurante en Andorra

El conductor de un autobús urbano de la línia L6 de la localidad andorrana de La Massana perdió el conocimiento ayer por la tarde, per causas que se desconcían y se investigaban, chocó con su vehículo contra un coche y posteriormente se encastó contra un restaurante, lo que provocó heridas de carácter leve a un total de 4 personas, el propio conductor del autobús y tres pasajeros.

El chófer, de 37 años, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario del Principat para ser atendido de sus heridas, según informó la compañía propietaria del autobús, que hizo un seguimiento de todos los pasajeros para determinar su estado de salud. Uno de los 4 heridos de carácter leve es el propio conductor y los otros tres, un pasajero de 37 años, una usuaria de 27 y una niña de 15 que también viajaba en el autobús. En el suceso se vieron involucados dos vehículos más con matrícula andorrana, informó ayer el Diari d’Andorra. El accidente provocó retenciones de entrada a la parroquia de la Massana en ambos sentidos.

La policía recibió el aviso a las 15.20 horas y movilizó a varias patrullas hacia el lugar de los hechos, en la avenida Través, donde también intervinieron diversas dotaciones de los bomberos y de los servicios de circulación comunal. El suceso tuvo lugar ante la rotonda del Telecabina de la Massana que lleva hasta las pistas de Pal Arinsal, cuando el autobús circulaba por la avenida Través y el conductor, tras perder el conocimiento, topó con su vehículo con la barandilla de separación del río, un turismo se interpuso en su camino y desvió la trayectoria del autobús, que acabó impactando contra un restaurante. El vehículo empezó a hacer marcha atrás y fueron los pasajeros los que consiguieron pararlo y salir deprisa del vehículo. El incidente provocó lógicamente una gran alarma entre los pasajeros y vecinos de la zona, aunque no se tuvo que lamentar daños personales de gravedad.