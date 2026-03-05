Lleno total en la Caminata Canina de Seròs

Furi vivió en un hogar hasta que fue abandonado. - AMIGOS PELUDOS

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Más de 200 inscripciones cuando todavía faltan tres días han desbordado las previsiones de la protectora de animales Amigos Peludos para la Caminata Canina del próximo domingo, en la que los participantes realizarán un paseo de cinco kilómetros por los campos de frutales en plena floración con los 70 perros que tiene acogidos la entidad y cuya adopción por hogares intenta activar.

“Es el año que más gente se ha apuntado, con diferencia, de los tres que llevamos”, explica Sandra Oró, responsable de la protectora, cuyos voluntarios trabajaban ayer contrarreloj para acondicionar las zonas de aparcamiento y otros espacios necesarios para el desarrollo del evento.

“Van a venir cerca de cuarenta empresas de piensos y de productos para animales que van a montar sus estands”, anota Oró. La participación en este ámbito también supera con creces a la de cualquiera de las ediciones anteriores.

L’Amilyn és un dels setanta gossos que la protectora cuida per donar-los en adopció. - AMICS PELUTS

El programa prevé abrir las inscripciones en el refugio a las 9.15 horas para comenzar los paseos a las diez. “Es posible que venga más gente y se apunte el mismo domingo”, señala la responsable de la entidad, que ha optado por organizar cuatro grupos de caminata para tratar de gestionar la elevada afluencia prevista. “Si no, es imposible”, indica.

“El objetivo de la caminata es dar a conocer la labor que desarrollamos y hacer que la gente se conciencie y se implique” en la adopción de perros que han sido abandonados.

Amigos Peludos aplica un sistema propio para la entrega de los perros que incluye un tiempo de acogida, provisional, previo a la adopción como tal, en la que se formaliza la residencia del animal en el hogar.

La actividad de la protectora incluye el trabajo de catorce voluntarios y se financia mediante aportaciones. En ocasiones, las empresas con las que coinciden en eventos realizan donaciones de material y de alimento. Las inscripciones para la caminata, de 8 €, darán un alivio a la caja.