Más plazas para la guardería de Alcarràs

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alcarràs aprobó en su último pleno el presupuesto para este año, que asciende a más de 11 millones de euros. Es una cuantía ligeramente inferior a la del año pasado (-1,97%), pero que busca garantizar servicios para una población que ya supera los 11.000 habitantes. Con este fin se prevé redactar el proyecto para ampliar la guardería infantil e incrementar la oferta con otras 49 plazas en los tres niveles educativos (I0, I1 e I2).

La escola bressol municipal dispone de 74 plazas, distribuidas entre una línea de I0 con 8 plazas, dos líneas de I1 con 26 plazas (trece niños por aula) y otras 2 líneas de I2 con 40 plazas (20 niños por aula). En la actualidad están todas cubiertas, según indicaron fuentes municipales. El objetivo es adaptar la estructura actual del centro con una línea más de I0, así como ampliar una línea más cada curso para asumir la demanda de una población creciente. También se contempla la ampliación de la cocina del centro, reforzando el modelo de cocina propia para garantizar un servicio de calidad, proximidad y adaptado a las necesidades de cada escolar. “Esta intervención responde al crecimiento demográfico sostenido del municipio y a la voluntad de facilitar la conciliación familiar ofreciendo recursos educativos desde la primera infancia”, indicaron desde el consistorio.

Por lo que respecta al ámbito deportivo, el presupuesto incluye partidas para el desarrollo del proyecto del nuevo pabellón después de que en 2025 quedara redactado el anteproyecto. Ahora se incorporan cambios relativos al aumento de capacidad de las gradas incrementado el aforo, y una mejora integral de la accesibilidad entre el nuevo pabellón y el ya existente. También se contempla una ampliación de las salas situadas en la primera planta, que podrá acoger diversas actividades deportivas y sociales, dando respuesta a la creciente demanda de las entidades y colectivos municipales. Este año también están previstas las obras de mejora de los vestuarios y de la pista polideportiva del pabellón polivalente, mejorando las instalaciones actuales mientras se trabaja para construir el nuevo equipamiento. La partida municipal para inversiones supera los 854.000 euros.

Otras inversiones

El presupuesto incluye otras medidas para mejorar servicios y adaptarlos a las necesidades actuales de la población como, por ejemplo, el nuevo contrato de limpieza de equipamientos municipales con al fin de ofrecer un servicio más eficiente, más dinero destinado a la limpieza viaria y ampliación del cementerio municipal. El presupuesto municipal fue aprobado con los votos de Esquerra Republicana y Junts per Alcarràs (socios en el gobierno local), la abstención del grupo de Sempre Alcarràs-PSC y el voto en contra de la CUP.