Más pueblos se suman al espectáculo de la floración

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Varias poblaciones se suman al espectáculo de los campos de frutales en flor. Es que caso de Seròs, que comienza con las actividades que se desarrollarán hasta el domingo 22 y que se completan con otras propuestas culturales como las visitas al monasterio de Avinganya, el yacimiento del Bovalar o la necrópolis de las Roques Sant Formatge. Torres de Segre también inicia este fin de semana las rutas por los campos floridos con visitas guiadas con precios de 6 euros por persona. También lo hará Alcarràs con la puesta en marcha de Alcarràs florit, que integra rutas en bici y en bus solo este sábado. La novedad de este año es el Circ dels Sentitis a la Alzina Cenetenària, una instalación inmersiva para toda la familia para observar los árboles en flor. En Corbins se ha programado una caminata entre los campos floridos y un almuerzo saludable este domingo, mientras que el Aitona proseguirán las rutas en bus, en bici y a pie explicadas por voluntarios, entre otras actividades como la exposición de productos de proximidad.

En Les Garrigues, Castelldans hará una ruta por los almendros el día 15.