Más pueblos se suman al espectáculo de la floración
Rutas para ver el mar rosa de los frutales
Varias poblaciones se suman al espectáculo de los campos de frutales en flor. Es que caso de Seròs, que comienza con las actividades que se desarrollarán hasta el domingo 22 y que se completan con otras propuestas culturales como las visitas al monasterio de Avinganya, el yacimiento del Bovalar o la necrópolis de las Roques Sant Formatge. Torres de Segre también inicia este fin de semana las rutas por los campos floridos con visitas guiadas con precios de 6 euros por persona. También lo hará Alcarràs con la puesta en marcha de Alcarràs florit, que integra rutas en bici y en bus solo este sábado. La novedad de este año es el Circ dels Sentitis a la Alzina Cenetenària, una instalación inmersiva para toda la familia para observar los árboles en flor. En Corbins se ha programado una caminata entre los campos floridos y un almuerzo saludable este domingo, mientras que el Aitona proseguirán las rutas en bus, en bici y a pie explicadas por voluntarios, entre otras actividades como la exposición de productos de proximidad.
En Les Garrigues, Castelldans hará una ruta por los almendros el día 15.