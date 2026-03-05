Una mujer declara que la pareja la roció con alcohol y acetona y le prendió fuego en Artesa de Segre

El acusado de rociar a la mujer con líquido inflamable y prenderle fuego en Artesa de Segre, custodiado por dos mossos durante el juicio en la Audiencia de Lleida.Roger Segura / ACN

La Audiencia de Lleida ha juzgado este jueves al acusado de intentar matar a la pareja en Artesa de Segre, en noviembre del 2022. Durante la vista, la víctima ha declarado que el procesado la roció con alcohol y acetona y le prendió fuego mientras le decía "ahora sí que quemarás, hija de puta."

Después, ha añadido, él huyó del piso y ella bajó a la calle mientras se quemaba. Por su parte, el procesado ha admitido que habría podido originar el incendio de forma fortuita al tumbar una botella de alcohol, pero que no recuerda si prendió fuego a la mujer porque hacía tres días que bebía y tomaba drogas. El hombre ha insistido en que bajó a la pareja en brazos a la calle y que en ningún caso quería matarla. La Fiscalía le pide 18 años de prisión.