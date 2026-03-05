Quejas del Pla ante la consellera de Salud por falta de médicos

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Los alcaldes del Pla d’Urgell expresaron ayer a la consellera de Salud, Olga Pané, su malestar por la falta de médicos en la comarca, una reclamación que arrastran desde hace tiempo. Pané reconoció que el problema “va más allá” de Catalunya, aunque se mostró confiada en mejoras “progresivas” y propuso vías de trabajo conjunto con los ayuntamientos, como incorporar perfiles no médicos para descargar tareas burocráticas y reforzar el papel de enfermería en el seguimiento de pacientes crónicos. El presidente del consell, Carles Palau, admitió que no están satisfechos con las respuestas, aunque mantendrán la colaboración para buscar soluciones.