Retiran una gran roca de la Serra Llarga de Aitona y refuerzan la malla de la calle Pare Palau

El ayuntamiento de Aitona ha retirado una roca de grandes dimensiones que se había desprendido a consecuencia de las lluvias de este otoño en la zona de la Serra Llarga, en la parte superior de la calle Pare Palau, y ha reforzado los sistemas de protección existentes para garantizar la seguridad de las viviendas situadas en este sector del municipio. La intervención ha costado 22.000 euros y ha consistido, además la retirada de la roca, en la revisión y reparación de la malla de protección instalada en el talud y el refuerzo de la zona adyacente. El desprendimiento se produjo en la parte de la Serra Llarga que limita con el suelo urbano del municipio.

La roca quedó retenida por los sistemas de protección, formados por una red de cable de acero galvanizado y barras de acero ancladas en el terreno, que evitaron que impactara directamente contra los edificios situados bajo la vertiente.

A raíz del impacto, se consideró necesario demoler la roca y retirarla en fragmentos más pequeños, revisar los sistemas de protección afectados e instalar nueva malla de seguridad en una zona adyacente de unos 30 metros cuadrados que había quedado desprotegida. La alcaldesa, Rosa Pujol, indicó que se ha querido preservar la seguridad de los vecinos.